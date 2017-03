Algérie: Législatives du 4 mai - Début de la campagne électorale le 9 avril

Alger — Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Noureddine Bedoui, a annoncé que la campagne électorale en prévision des législatives du 4 mai 2017, débutera dimanche 9 avril pour durer au 30 du meme mois, rappelant que 4 734 espaces sont dédiés à l'animation des meetings.

La campagne électorale se déroulera du 9 avril au 30 avril prochain, a indiqué M. Bedoui qui présentait un exposé devant les membres de la commission des affaires juridiques du Conseil de la Nation sur les préparatifs liés aux élections législatives avant de rappeler que 4 734 espaces publics ont été réservés à l'animation des meetings, soit une augmentation de 388 espaces par rapport aux législatives de 2012.

Il a précisé qu'après la révision annuelle des listes électorales, 299 centres de vote supplémentaires ont été mis en place pour atteindre un total de 12 089 centres outre la création de 2 050 bureaux de vote pour l'accueil des nouveaux inscrits et électeurs des familles relogées, soit un total de 52 273 bureaux de vote.

Le ministre de l'Intérieur a souligné à cet effet, que des instructions ont été données aux walis pour inscrire 500 électeurs dans chaque bureau de vote.

Au 22 février dernier, le corps électoral a atteint un total de 23.276.550 électeurs dont 956 534 de la communauté nationale à l'étranger, a-t-il affirmé relevant que les nouveaux inscrits sont estimés à 722 771 électeurs dont 7 021 de la communauté nationale à l'étranger.

Le nombre des radiés des listes électorales s'élève quant à lui, à 528958 électeurs dont 30 985 au niveau de la communauté nationale à l'étranger, a-t-il encore dit avant de déclarer que le corps électoral compte 12 594 941 électeurs, soit un taux de 54,11% et 10 681 609 électrices soit un taux de 45,89%.

Il a rappelé à ce propos, que les résultats de l'opération d'assainissement des listes électorales durant la révision exceptionnelle effectuée en février dernier, a donné lieu à la radiation de 179 441 électeurs pour une double ou inscription multiple et la radiation de 160 719 électeurs décédés.

Il a souligné que les listes du corps électoral seront définitivement ficelées le 19 mars prochain après expiration du délai des recours judiciaires.

D'autre part et toujours dans son exposé, M. Bedoui a révélé que le nombre global des candidats aux prochaines législatives était de 12 591 portés sur 1 088 listes dont 797 listes appartenant à 63 partis politiques et 163 listes d'indépendants outre 128 autres issues des alliances.

Les candidats sont à 8 646 soit un taux de 68,67% du total des candidats contre 3 945 candidates avec un taux de 31,33%, a-t-il poursuivi faisant remarquer que 1 158 candidats sont âgés de moins de 30 ans et 4 237 dont l'âge oscille entre 31 et 40 ans.

Les candidats âgés de 60 ans et plus s'élèvent à 795 candidats soit un taux de 20,28%, a-t-il conclu.

Les législatives du 4 mai conforteront les institutions de l'Etat

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales, Nouredine Bedoui, a indiqué que les législatives du 4 mai prochain permettront de conforter les institutions de l'Etat et de poursuivre la construction démocratique sur laquelle le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, n'a eu de cesse d'insister.

Présentant un exposé devant la commission des affaires juridiques du Conseil de la nation sur les préparatifs des législatives, M. Bedoui a appelé les partenaires politiques à "donner une leçon à ceux qui veulent porter atteinte au pays et qui mettent en doute sa capacité à poursuivre la construction démocratique sur laquelle le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, n'a eu de cesse d'insister".

Répondant aux préoccupations des membres du Conseil de la nation, le ministre a appelé les partis politiques et la société civile à "intensifier les campagnes de sensibilisation au devoir de large participation des citoyens aux législatives".

"Convaincre les citoyens de voter est une responsabilité collective qui incombe aux pouvoirs publics, aux partis politiques et à la société civile", a ajouté M. Bedoui.

La justice prendra en charge tous les dépassements liés au cadre juridique

Le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales Nouredine Bédoui a affirmé mardi à Alger que la justice prendra en charge tous les dépassements liés au cadre juridique régissant les élections législatives prévues le 4 mai prochain.

Dans une déclaration à la presse à l'issue de la présentation d'un exposé devant la Commission des affaires juridiques du Conseil de la nation sur les préparatifs des prochaines Législatives, M. Bédoui a précisé que "tout dépassement du cadre organisationnel des élections sera pris en charge par la justice".

Il a ajouté que la Haute instance indépendante de surveillance des élections "est une instance constitutionnelle dotée de toutes les prérogatives pour ouvrir des enquêtes car sa mission est essentielle et centrale dans la surveillance des élections depuis la première étape jusqu'à la dernière".

Après avoir souligné que l'administration avait "accompli son devoir" concernant la préparation et l'organisation des Législatives, il a indiqué que "certains candidats ont été écartés conformément à la loi organique et aux textes relatifs à l'organisation des élections". Il a ajouté que ces derniers "ont introduit un recours".

Répondant à une question sur le vote des éléments des corps constitués, le ministre a indiqué que "ces derniers sont des Algériens et ont le droit de voter et d'exprimer leur choix en toute démocratie à l'instar des autres catégories du peuple algérien mais, a-t-il précisé, aujourd'hui il n'y a pas de vote dans les casernes et dans les lieux de travail des corps constitués".

M. Bédoui a affirmé que le gouvernement "a assuré tous les moyens humains et matériels pour le succès des élections législatives 2017", précisant que les prochaines échéances constitueront une opportunité pour le peuple algérien d'exprimer sa volonté, de défendre les acquis nationaux et de sauvegarder la sécurité, la quiétude et la stabilité dont jouit le pays".