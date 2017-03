Afrique: Union africaine - Moussa Faki Mahamat prend ses fonctions de président de la commission

Des observateurs estiment que son arrivée à la tête de la Commission de l'organisation continentale va marquer un probable recentrage autour des questions de paix et de sécurité, après le mandat de son prédécesseur, la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma. Celle-ci avait fait sa campagne sur le thème de « Développement et sécurité ».

Dans son intervention, le nouveau président de la Commission a, par ailleurs, évoqué un rapport du président rwandais Paul Kagame recommandant des réformes de l'UA. Dans ce document, le chef de l'Etat rwandais appelle l'institution à se distinguer d'autres organisations et concentrer ses efforts sur les questions clés comme la politique, la sécurité et la paix. « Nos procédures administratives doivent être adaptées aux exigences de réforme telles que proposées dans le rapport éclairant du président Paul Kagame », a poursuivi Moussa Faki Mahamat.

Arrivé à la tête de l'exécutif de l'UA au moment où quatre pays - Somalie, Nigéria, Soudan du Sud et Yémen - sont touchés par une grave famine, Moussa Faki a promis de réformer l'institution et de s'attaquer aux nombreuses crises du continent.

