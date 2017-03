Mauritanie: Excellence Aziz, la solution qui sauve nos 2000 tonnes de légumes

La solution radicale, unique est plus facile qu'acheter un pain dans la boutique du quartier qui sauve les 2000 t de cette campagne et propulse notre production maraichère pour engager la production potentielle de 20.000 tonnes (le 1/3 de nos importations) dés 2018 à un coût imbattable par la concurrence est la suivante:

Même l'appui généreux annoncé hier par un homme d'affaires mécène d'Atar (à qui j'adresse les vif remerciements au nom des populations et du pays) qui a eu l'amabilité de visiter et de parler avec nos agriculteurs en détresse sur site pour leur offrir (outre la promesse de terminer la construction d'une grande mosquée apte à accueillir 2000 prieurs qu'ils avaient entamée depuis un temps) un camion remorque pour le transport de 30 tonnes ne sont pas la sauvetage des 2000 tonnes de Maaden El Ervane que je cherche.

Ce me sera à contrecœur de mettre en exécution ma menace de procès contre des Ministres, car tout le monde sait que je reconnais haut et fort l'excellence de votre bilan dans le terroir (Dhar, Aftout Chargui , Sahli ... et sécuritaire honorable que j'avais évalué supérieur à tous ceux des Présidents qui vous ont précédés et garde confiance d'autres réalisations grandioses (en Agriculture, Education Education Administration territoriales que je cherche à communiquer depuis u certains temps).

Ces ministres pouvaient, vus les empêchements du Président, m'entendre et agir et éviter le drame.

Depuis janvier 2017 que nos 2000 tonnes de carottes ont atteint leur maturité et que nos agriculteurs (dont une trentaines se sont déplacés hier 12 Mars à Atar pour réclamer l'aide du Gouvernement)par défaut de transport de leur production à Nouakchott )-arrosent nuits et jours dans le sol pour éviter leur desséchement dans l'espoir d'une réaction à mes multiples lettres adressées au Ministère de l'Agriculture S/C de la voie hiérarchique.

