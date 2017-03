Mauritanie: Réunion de la conférence des présidents de l'assemblée nationale

Depuis janvier 2017 que nos 2000 tonnes de carottes ont atteint leur maturité et que nos agriculteurs (dont une… Plus »

-Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de prêt signé le 30 novembre 2016 entre le gouvernement de la République Islamique de Mauritanie et le fonds africain pour le développement (FAD) destiné au programme d'appui aux réformes économique et à la diversification de l'économie phase I(PAREDEL I).

La conférence des présidents de l'assemblée nationale s'est réunie mardi à Nouakchott, sous la présidence de M. Mohamed Ould Boïlil, son président et en présence de la ministre des relations avec le parlement et de la société civile, Mme Awa Cheikh Sidiya Tandia.

