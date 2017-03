Burkina Faso: Gouvernement-SYNTSHA - Un accord pour le "bien-être" des malades

Le Président du Faso, Son Excellence Monsieur Roch Marc Christian KABORE prendra part les 16 et 17 mars 2017… Plus »

«Sur l'ensemble des points de revendications, le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements. Après analyse, le bureau national a jugé ces engagements dignes d'intérêt et a décidé de signer le protocole d'accord», a affirmé le secrétaire général du SYNTSHA, Pissyamba Ouédraogo.

Pissyamba Ouédraogo et ses camarades ont également fait, à la base, le point des engagements pris par le gouvernement visant la satisfaction de leur plateforme revendicative (conditions de travail, carrière des agents, dossier CAMEG, mesures d'accompagnement de la gratuité des soins, etc.).

L'accord qui a été conclu hier (lundi 13 mars 2017, ndlr) avec le SYNTSHA, a-t-il commenté, participe de cette dynamique de dialogue, en vue de résoudre les problèmes et améliorer les conditions de vie et de travail des travailleurs de la santé humaine et animale.

Un comité de suivi entre le gouvernement et le SYNTSHA a confié, pour sa part, le ministre de la Santé, Pr Nicolas Méda, proposera incessamment un calendrier de mise en œuvre du protocole d'accord. «Nous avons déjà convenu de nous réunir chaque trimestre pour suivre et évaluer la mise en œuvre des engagements pris», a-t-il indiqué.

Dans la nuit du lundi 13 mars 2017, le gouvernement et le Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA), sont parvenus à la signature d'un protocole d'accord.

Le ministre de la Santé, Nicolas Méda et le Syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale (SYNTSHA) ont animé, tour à tour, une conférence de presse, le mardi 14 mars 2017 à Ouagadougou. Le paraphe d'un protocole d'accord entre les deux parties, la veille, a été au menu des échanges.

