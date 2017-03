Cameroun: Tonnerre Kalara Club - L'imbroglio

Plus de 5000 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été libérées des mains du groupe… Plus »

Le TKC version Essomba Mani envisage de se déporter vers un autre département pour disputer le championnat. Et à la LFPC, on estime que la décision du préfet du Mfoundi ne perturbera pas la programmation du championnat. Le feuilleton est donc visiblement loin de son dénouement.

Pierre Semengue, président de la LFPC, saisit aussi la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun pour avis. Celle-ci estime que l'équipe Mani est plus proche de la légalité.

Aux origines, du moins les plus récentes, de ce qu'on peut désormais qualifier d' « affaire Tonnerre », deux assemblées générales dénoncées par chacune des parties qui élisent Onambélé Zibi, président sortant, et Essomba Mani.

