Cameroun: Photomontage - Les fausses nouvelles par l'image

Plus de 5000 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été libérées des mains du groupe… Plus »

« Lorsqu'on observe cette photo de femme dans son habit du 08 mars, en tenus d'Eve dans un espace public, on se rend compte que sur l'image, et en arrière plan, personne ne porte le regard sur elle », et il poursuit, « elle semble être seule dans son univers ce qui laisse croire que son image a juste été transporté là par les soins de la technologie ».

Sauf que cette fois, les experts ont crié à la recherche par les auteurs, du sensationnel à tout prix et à tous les prix. Quelques infographes se sont ainsi amusés à faire des montages dans des buts et à des desseins inavoués, ou su seulement de leurs auteurs.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.