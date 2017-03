Plus de 5000 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été libérées des mains du groupe… Plus »

« Et parmi eux, une femme qui a donné naissance à un bébé. Celle-ci, a été prise en charge par le centre médical du Bir (Bataillon d'intervention rapide, Ndlr) », a-t- précisé.

Dans ce qui est visiblement une déroute pour les sombres, ombrageux, et obscurantistes disciples d'Abubakar Shekau, s'ajoutent : un camp de refugiés détruit dans les Monts Mandara, un dépôt de carburant et de munitions détruit, huit motocyclettes et 49 bicyclettes saisies.

