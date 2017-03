Mali: Les polices de Bogota et Bamako mobilisées pour retrouver sœur Gloria

Après la grève des magistrats, après celle des greffiers et celle d'une catégorie de… Plus »

On se souvient d'Ingrid Betancourt, la Franco-Colombienne restée six ans aux mains de la guérilla des FARC, qui est aujourd'hui en voie de démobilisation. L'année dernière, il n'y a eu que 205 enlèvements dans tout le pays. La Colombie a donc de l'expérience et des experts disponibles. Les polices de toute l'Amérique latine viennent se former aux techniques de la lutte anti-enlèvement dans l'école du Gaula près de Bogota.

A Bogota, le Gaula reste évidemment très discret sur les opérations menées par la police malienne. Le Gaula connaît son métier, la Colombie a longtemps été championne toutes catégories en matière d'enlèvements. Au début des années 2000 le pays enregistrait plus de 3 000 prises d'otages par an. Paramilitaires, guérillas, délinquants, tous les groupes armés pratiquaient alors les enlèvements contre rançon.

