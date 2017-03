Parti essentiellement composé des jeunes, une génération considérée comme le devenir et l'avenir du Congo, le PSN tient de battir un pays plus beau qu'avant en compagnie de la jeunesse.

Nonobstant une quelconque dysphorie en son sein, la Dynamique de l'opposition ne cesse de charmer. A l'ouverture de sa deuxième convention qui durera deux jours, soit du 14 au 15 mars, Claudel Lubaya, en sa qualité du président du comité d'organisation dudit congrès, a présenté, urbi et orbi, son nouveau membre. Il s'agit alors du parti " Peuple au Service de la Nation", -PSN-, dirigé par Rudy Mandio, un membre de la diaspora. Interrogé par votre Journal, Rudy Mandio promet que son parti marchera dans la ligne droite du combat de cette plateforme. Celui de l'alternance et de l'Etat de droit en RD. Congo.

