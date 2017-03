Ile Maurice: Affaire Roches-Noires - Rakesh Gooljaury doit presque Rs 11 millions à la Mauritius Revenue Authority

Neerunjun Ramtohul a tenu tête à la défense pendant longtemps. Mais il a fini par céder face au contre-interrogatoire de Me Gavin Glover, avocat de l'ancien Premier ministre Navin Ramgoolam, dans l'affaire Roches-Noires.

En cour intermédiaire mardi 14 mars, le cadre de la Barclays Bank devait révéler des informations sur l'homme d'affaires Rakesh Gooljaury.

Notamment sur les presque Rs 11 millions de dettes que ce dernier a envers la Mauritius Revenue Authority (MRA) au sujet de sa compagnie Goman Ltd, mise sous liquidation judiciaire depuis mai 2016.

«I don't take orders from Prosecution.» C'est en ces termes que Me Gavin Glover, assisté de Mes Shaukat Oozeer, Hisham Oozeer, Robin Ramburn et Asif Moollan, s'est adressé aux magistrats Raj Seebaluck et Razia Jannoo-Jaunbocus lorsque l'avocate de la poursuite, Me Mohana Naidoo, a objecté à ses questions.

La poursuite arguait qu'en vertu de l'article 64(2) du Banking Act, le représentant de la Barclays Bank ne pouvait révéler ses informations. Cela, avant même le début du contre-interrogatoire.

Ordres de saisie

Me Glover devait qualifier cette objection de prématurée. C'est là que Me Naidoo s'est fait rabrouer par le magistrat Raj Seebaluck. Ce dernier lui a demandé de permettre au témoin de répondre et de ne pas répondre à sa place.

Mais l'avocate insiste qu'il y a une décision précédente sur son objection. «This objection relates to affairs of Goman Limited, which is a customer of Barclays Bank and witness is bound by confidentiality.» Mais le magistrat devait vite lui dire : «You have asked questions about Goman Ltd and therefore you have opened that door.»

Neerunjun Ramtohul a, quant à lui, refusé à plusieurs reprises de dévoiler les informations portant sur un dossier particulier de la compagnie de Rakesh Gooljaury, Goman Ltd, concernant des impôts impayés à la MRA. Le témoin a révélé qu'il n'a pas demandé la permission à l'administrateur de la compagnie de venir apporter des preuves en cour.

Mais, lors de son contre-interrogatoire, il a été obligé, à la suite d'une décision des magistrats, de révéler que de l'ancien ami de Navin Ramgoolam. Soit deux sommes de Rs 4 536 904,42 et de Rs 6 381 463,42, pour un montant total s'élevant à Rs 10 918 367,84.

Me Naidoo a, par la suite, réclamé que Rakesh Gooljaury soit appelé à la barre avant d'autres témoins. Cette motion sera débattue le 30 mars.

Dans ce procès, Navin Ramgoolam et deux anciens hauts officiers de la police sont accusés de complot dans le cadre d'un vol survenu dans le bungalow de l'ancien Premier ministre, à Roches Noires, en juillet 2011.