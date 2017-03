L'accord politique signé le 31 décembre 2016 au Centre Interdiocésain pour résoudre la crise politique provoquée par la non tenue des élections présidentielle et législatives nationales dans les délais constitutionnels, n'est toujours pas mis en œuvre. L'impasse d'entrer dans son troisième mois.

Hier mardi 14 mars 2017 à l'ouverture de la 2me Convention de la Dynamique de l'Opposition qui se tient dans la salle des conférences de la paroisse Notre Dame de organisée Fatima, Martin Fayulu, modérateur de cette plate-forme politique et membre du Rassemblement, a brandi la menace de recourir à la rue si le blocage persistait, exiger la mise en œuvre dudit accord.

Il n'exclut pas l'hypothèse de rééditer l'exploit de janvier 2015 marqué par des manifestations populaires pour barrer la route au projet de modification de la loi électorale défendue par le vice Premier-ministre et ministre honoraire de l'Intérieur, Boshab.

Le président de l'ECIDé a rappelé que ces manifestations avaient fait reculer la Majorité Présidentielle dans son plan visant à conditionner la tenue des élections à l'organisation préalable du recensement général de la population.

Le Modérateur de la Dynamique a appelé, à la même occasion, ses à réfléchir sur les nouvelles stratégies à adopter pour gagner bataille de l'alternance démocratique à tous les niveaux institutions de la République lors de prochains scrutins.

On signale que plusieurs acteurs de la Dynamique prennent part à deuxième Convention de leur regroupement politique, notamment André Lubaya, Fabrice Puela, Jean-Jacques Chalupa, Martin Munkokole...

Une grande déclaration de ce regroupement politique, membre Rassemblement, est attendue ce mercredi 15 mars 2017 à l'occasion la clôture des travaux.

MOT DE CIRCONSTANCE DU A L'OUVERTURE DE LA Nous voici de nouveau à Fatima, lieu mythique pour l' politique congolaise, à l'occasion de la tenue de la Convention de notre regroupement.

Avant toute chose, je voudrais remercier le Seigneur Tout-puissant pour toutes les bénédictions qu'Il ne cesse d'accorder chacun de nous dans le noble combat que nous menons pour l' d'un véritable État de droit dans notre pays.

Avant nous, d'autres compatriotes s'y étaient également engagés dévouement et l'un d'eux, feu le Président Etienne Tshisekedi, s' distingué par son abnégation et sa constance.

En remerciements à feu le Président Etienne Tshisekedi pour son élevé de patriotisme et pour son héritage, je voudrais vous inviter vous lever pour qu'ensemble, nous puissions lui rendre un hommage par des acclamations nourries.

Je vous remercie.

A l'ouverture de notre première convention, que j'ai eu l'honneur présider et qui s'était tenue dans ce même cadre de Fatima, du 04 06 novembre 2015, j'avais pris Pierre-Yves Bourdil en référence; qui, présentant la "Seconde considération intempestive" Nietzsche, affirme que "la volonté de faire de l'histoire un recommencement est dommageable dans la mesure où elle étouffe la en l'homme et son esprit créatif à la recherche de nouveau" !

Pourtant, l'aspiration du peuple au changement véritable est on peut plus explicite aujourd'hui. Le peuple congolais veut du nouveau.

C'est pourquoi, nous affirmons haut et fort que la Dynamique les démons du statu quo et entend poursuivre, contre vents et marées,

le combat pour le changement jusqu'à la victoire finale.

La Dynamique de l'opposition, notre œuvre collective, a une histoire.

Elle n'est pas le fait d'une génération spontanée. A coup sûr, historiens retraceront ses embryons et parleront de leurs hauts qui ont mis à mal le funeste projet entrepris par la Kabiliste après le hold-up électoral de novembre 2011 consistant en volonté affichée de détruire la 3ème République.

- Touche-pas à mon 220, pas de présidence à vie en - Malu Malu dégage !

- Peuple congolais, réveille-toi l'heure a sonné !

- Pas de recensement, liquidation de l' - Retrait de la loi - La mise en veilleuse de la proposition de loi relative l'organisation du référendum - Les meetings - Les journées villes - Les manifestations de la semaine du 19 au 25 janvier 2015 autant de campagnes et d'activités que le peuple congolais s' approprié pour défendre l'ordre constitutionnel du 18 février 2006.

A l'invitation de feu le Président Etienne Tshisekedi, la de l'opposition avait pris une part active, en juin 2016, à Conférence de Genval, à l'origine de la création du Rassemblement forces politiques et sociales acquises au changement.

Depuis, le Rassemblement a pratiquement récupéré les premiers de la Dynamique et dans ce cadre, nous avions organisé plusieurs actions notamment l'accueil triomphal réservé à le Président Etienne Tshisekedi le 27 juillet 2016, le organisé sur l'esplanade situé entre le boulevard triomphal l'avenue de l'Enseignement, les villes mortes, les marches des 19 20 septembre 2016 etc...

Avec feu le Président Tshisekedi à la tête du Rassemblement conformément à l'un des engagements pris à Genval, nous avons Monsieur Kabila au dialogue selon la Résolution 2277 du Conseil sécurité des Nations-Unies, à l'issue duquel dialogue nous signé, le 31 décembre 2016, l'Accord politique global et inclusif Centre Interdiocésain.

Cet accord contient 4 acquis majeurs qu'il convient de préserver à tout prix:

1- L'interdiction formelle d'entreprendre ou de soutenir quelconque initiative de révision et/ou de changement de pendant la période pré-électorale et électorale. Ainsi, nous sauvé la Troisième République ;

2- Ayant accompli ses deux mandats consécutifs constitutionnels,

Monsieur Joseph Kabila ne peut plus briguer un autre mandat. On touche donc pas à l'article 220 de la Constitution et il n'y a pas troisième mandat;

3- Le pacte républicain de Sun-City est préservé, l' démocratique est protégée et le retour à la constitutionnelle assurée par la tenue des élections;

4- La création de toute une institution, le Conseil National de de l'Accord et du processus électoral, CNSA en signe, garante de tenue des élections cette année.

Cependant, tous ces acquis n'auront véritablement de sens qu'avec mise œuvre effective de cet accord qui doit se matérialiser par signature de l'arrangement particulier, la nomination du Ministre présenté par le Rassemblement et la mise en place du National de suivi de l'accord et du processus électoral.

C'est pourquoi, sans anticiper sur les résolutions de nos assises,

nous devons, au cours de ces travaux, être en mesure de prendre résolution qui met en exergue notre détermination à défendre acquis en exigeant la mise en œuvre effective de l'accord de la Sylvestre. Cette détermination ne doit pas écarter, si nécessaire, recours à la rue pour faire entendre notre voix. Notre objectif étant de construire, pour l'avenir de la jeunesse et de nos enfants,

un environnement qui permet aux Congolais de rêver et de leurs rêves dans leur propre pays.

Notre première convention de 2015 dont le thème central "l'alternance démocratique" se voulait un forum de réarmement des membres de la Dynamique et de mobilisation générale de population congolaise en vue de la tenue effective des élections le délai constitutionnel.

Elle se voulait une parade contre la tentative d'étouffer énergies congolaises par une conception monarchique du pouvoir notre pays.

Depuis, l'environnement politique a profondément changé et la d'une deuxième convention s'impose à nous pour que nous mieux nous organiser, réorienter notre action en adaptant stratégies au contexte nouveau.

Placée sous le thème central de "la réaffirmation de l'identité du rôle de la Dynamique de l'opposition dans le combat du congolais pour l'alternance en RDC", nos présentes assises être un moment de critique et de profonde réflexion autour du des activités de notre organisation, une occasion de requalifier action afin de mieux se positionner par rapport aux enjeux présents à venir.

Pour ce faire, nous articulerons nos réflexions autour des suivantes :

a. Que pensons-nous de l'organisation et du fonctionnement actuels la Dynamique ainsi que du cadre qui le régit?

b. Quel est le bilan que nous faisons à ce jour de l'action de Dynamique? Quels sont les acquis de la Dynamique, les erreurs et échecs enregistrés à ce jour ?

c. Quel est le rôle que la Dynamique doit jouer au sein du Rassemblement ?

d. Quel est l'apport attendu de la Dynamique dans le cadre de la en œuvre de l'accord ?

e. Quels sont la place et le rôle de la femme et des jeunes dans combat pour l'alternance dans notre pays ?

Comme vous pouvez vous en rendre compte, il s'agit de deux jours travaux intenses. L'engagement et la contribution de tous sont que réclamés et je ne doute pas que nous serons à la hauteur attentes des milliers de congolais qui nous regardent et qui sur nous.

Si nous donnons des bonnes réponses aux questions ci-dessus, serions, j'en suis sûr, en mesure de lever un coin du voile sur secret du Ghana qui, depuis la fin de la dictature de J. Rawlings,

connaît une stabilité qui s'exprime par les élections déjà de cinq présidents.

En ce mois de la femme, je félicite toutes les femmes et je exhorte, par leur engagement positif, à s'impliquer d'avantage vaincre la médiocrité que l'on observe particulièrement dans la politique congolaise.

Sur ce, je déclare ouverts les travaux de la deuxième convention la Dynamique de l'Opposition et que Dieu bénisse la Démocratique du Congo et son vaillant peuple.

Fait à Kinshasa,

le 14 mars2017