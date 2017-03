Congo-Kinshasa: Parlement - Ouverture de la session de mars 2017

C'est aujourd'hui que s'ouvre solennellement la session ordinaire de mars 2017 du Parlement congolais, dans toutes les deux chambres (Assemblée nationale et Sénat).

Cependant, il faut noter que cette session parlementaire s'ouvre dans un contexte politique de forte agitation ou mieux de vives tensions qui s'observe depuis quelque temps dans les états-majors des partis et regroupements politiques.

Cette agitation est due notamment au retard pris pour l'application de l'Accord de la Saint Sylvestre, conclu le 31 décembre 2016 entre les délégués de la majorité présidentielle avec ceux de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016, et les délégués du Rassemblement des Forces politiques et sociales acquises au changement qui avaient boycotté les assises de la Cité de l' Africaine placées sous l'autorité du facilitateur désigné de l'UA, Edem Kodjo.

On rappelle qu'après la signature intervenue tard dans la nuit, à quelques minutes seulement du début de la nouvelle année 2017 cours, les parties aux négociations devraient se retrouver en vue signer l'Arrangement particulier, ce document qui devait les modalités pratiques d'application de l'Accord conclu.

Il s' notamment de la détermination d'un chronogramme pour la tenue élections, du partage des responsabilités à des différents niveaux gestion publique pendant la transition, etc.

Malheureusement, la signature de ce document jugé aussi continue à poser problème en ce qui concerne principalement le mode désignation du Premier ministre ainsi que le partage des dits de souveraineté. La majorité et l'opposition signataire/Rassemblement se rejettent mutuellement la de l'échec ou du blocage.

Voilà qui fait remonter encore la tension dont la congolaise et la communauté internationale redoutent les conséquences.

C'est dans ce contexte que s'ouvre ce mercredi 15 mars, date dans la Constitution du 18 février 2006, la session ordinaire parlement.

La méfiance semble de nouveau s'installer entre la majorité l'opposition non signataire de l'Accord du 18 octobre 2016 dit du Tshatshi.

Entretemps, l'insécurité s'est généralisée sur le jusqu'à atteindre les provinces où on n'a jamais connu le bruit bottes ou un quelconque soulèvement armé. C'est le cas de provinces issues de l'éclatement du Grand Kasaï (Kasaï, Kasaï central,

Kasaï oriental, Lomami, et Sankuru), et du Kongo central. Et cela oublier la résurgence des foyers d'insécurité depuis décennies, notamment dans la partie Est du pays.

Le Parlement devant ses responsabilités

Face à cette situation, le Parlement est appelé à jouer son rôle de contrôleur de l'Exécutif afin d'assurer la bonne marche pays. Les Députés et Sénateurs devront se mettre au-dessus de clivages politiques ou tendances idéologiques pour éviter au pays replonger dans le chaos dont les signes annonciateurs se visibles.

Pour ce faire, les élus devront jouer franc-jeu en sorte que traduit en acte le texte de l'Accord du 31 décembre 2016 dit de CENCO, qui a permis la baisse des tensions sociales provoquées par fin du 2ème et dernier mandat constitutionnel du chef de l'Etat,

puisse être mis en œuvre. C'est-à-dire aider à l' objective de ce texte de l'Accord sans verser dans les politiciennes actuellement à la base du blocage.

Les élus devront interpeller le gouvernement afin de permettre Congolais d'en savoir plus sur la généralisation de l'insécurité semble avoir élu domicile depuis quelques mois dans les cinq issues du démembrement de l'espace Grand Kasaï (Kasaï, Kasaï central, Kasaï oriental, Lomami, et Sankuru) mise sur le compte du Kamuina Nsapu, du nom du chef traditionnel tué en août 2016 qui opposé ses éléments aux forces loyalistes.

Dans le même chapitre lié à l'insécurité, les parlementaires également interpeller le gouvernement sur les tueries enregistrées Kinshasa et dans le Kongo central à cause des affrontements entre forces de l'ordre et les éléments du chef mystico-politico- du mouvement « Bundu dia Mayala » Ne Muanda Nsemi.

La rentrée parlementaire de mars 2017 intervient aussi dans contexte de la fin constitutionnelle des mandats des députés sénateurs. Car, c'est à cette période que le nouveau Parlement être installé si les élections avaient été organisées dans le imparti par la Loi fondamentale.

Enfin, la dégradation croissante du social de la population avec dépréciation continue de la monnaie nationale face aux étrangères dont la principale conséquence reste l'effritement pouvoir d'achat des Congolais, doit aussi interpeller représentants du peuple.