Ile Maurice: Ameenah Gurib-Fakim - «J'ai prêté allégeance à la Constitution»

La présidente de la République était à Rome récemment dans le cadre de la 40e conférence annuelle du conseil administratif du Fonds international de développement agricole. À l'interview réalisée dans la capitale italienne, est venue se greffer une question sur l'affaire Álvaro Sobrinho.

Questionnée sur la controverse entourant les permis octroyés par la Financial Services Commission (FSC) à Álvaro Sobrinho, philanthrope et cofondateur de Planet Earth Institute, Mme Ameenah Gurib-Fakim a répondu avoir demandé un «brief» officiel sur la question et ne réagira que lorsqu'elle sera en présence du document.

Se confiant sur la représentativité féminine sur les conseils d'administration et la présence de la femme aux plus hauts échelons de la hiérarchie professionnelle, la présidente de la République note que la parité, à Maurice, est encore à un stade évolutif. À côté du nombre croissant de femmes dans de multiples secteurs tels que la santé et le judiciaire, elle déplore une maigre présence dans le monde politique. «Néanmoins, je crois que la femme mauricienne est très consciente de ses responsabilités et de ses droits et il y aura peut-être des changements à moyen terme... Je ne suis pas forcément pour les quotas, mais dans certains secteurs, il faudrait probablement en imposer si l'on veut que la parité devienne une réalité.»

Interrogée sur la passation de pouvoir entre sir Anerood Jugnauth et son fils Pravind à la tête du gouvernement, en janvier, elle dit n'avoir ni commentaire, ni constat à faire : «De par la fonction que j'occupe, je me dois d'agir en fonction de la Constitution. En appliquant ce qui y est prévu, j'ai fait mon travail lorsque j'ai nommé le chef du parti majoritaire au poste de Premier ministre. J'ai prêté allégeance à la Constitution.»

