Ile Maurice: Accusé de conflit d'intérêts - L'avocat Dick Ng Sui Wa acquitté

Sept ans après l'éclatement de l'affaire, le jugement est tombé. Arrêté en 2010, sous une accusation provisoire de «public official using his office for gratification», l'avocat Dick Ng Sui Wa a été acquitté en cour intermédiaire devant les magistrats Kesnaytee Bissoonauth et Azam Neerooa, mercredi 15 mars.

«L'accusé a effectué trois voyages, en France, en Sud-afrique et en Inde respectivement, pour le bienfait du Cardiac Centre. Il a correctement suivi toutes les procédures», ont déclaré les magistrats. Et de faire ressortir qu'il n'y a aucune preuve prouvant que Dick Ng Sui Wa avait demandé des billets à prix réduit pour effectuer ces voyages.

L'avocat Dick Ng Sui Wa a retenu les services de Me Gavin Glover, Senior Counsel et Kevin Lukeeram. «Mon client a été blanchi et je suis très content pour mon confrère de barreau», a déclaré Me Gavin Glover. Ce dernier a ajouté que son client et lui prendront un temps de réflexion avant de décider s'ils entameront des poursuites contre l'Etat.

Dick Ng Sui Wa, pour sa part, dit avoir fait ce qu'il y avait à faire et se dit fier de ce qu'est devenu le Cardiac Centre. «La justice a triomphé et le plus important c'est d'être sorti vainqueur» confie-t-il. Ce dernier dit s'être accroché aux paroles du défunt juge, Hajee Abdoula, qui lui avait, un jour, dit «whatever you say, I shall believe you».

L'ancien président du conseil d'administration du Cardiac Centre avait été arrêté par l'Independent Commission Against Corruption le 30 novembre 2010, et avait été traduit en cour sous une accusation provisoire de «public official using his office for gratification», sous la section 7 de la PoCA. Dick Ng Sui Wa avait dû fournir une caution de Rs 10 000 et signé une reconnaissance de dettes de Rs 50 000 afin de retrouver la liberté.