Madagascar: ASED - Un appel pour les sinistrés de la SAVA

Cependant au vu des dégâts occasionnés par ce cyclone, les plantations ont subi de pertes considérables sans parler du bétail et des volailles qui ont été apportés par les eaux. Un constat plutôt amer pour les habitants du SAVA. C'est ce qui a poussé notamment les originaires de cette région à procéder à ce téléthon en faisant ainsi appel à la solidarité nationale. Outre ce téléthon, les aides vont effectivement venir mais il faudrait également faire attention quant à leur gestion et ce ne sont pas les exemples qui manquent.

Cette association lance ainsi un appel à tout un chacun et en particulier pour les natifs de la région d'apporter leur concours aux sinistrés de SAVA. Faut-il rappeler que cette région a été la plus touchée par le passage de ce cyclone tropical laissant sur son passage tristesse et désolation. Or, ce Faritra est réputé pour la récolte de vanille et de girofle.

