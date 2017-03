Madagascar: Zanaray percussions - Le Sud-Est en musique au Kudéta !

Zanaray percussions promet, comme à chacune de ses prestations, beaucoup de surprises

Ils ne se produisent que rarement. Demain soir figure parmi l'une de ces occasions à ne rater sous aucun prétexte. Zanaray percussions, ce jeudi 16 mars, va investir le Kudéta.

Un gros tambour traditionnel, des congas, des bongos cubains, un djembé, un cajon... aucun autre instrument. Que des percussions ! Pas seulement malgaches mais également africaines ou encore latino-américaines. Si Zanaray percussions a décidé de s'appeler ainsi, ce n'était effectivement pas un hasard. Dans la plupart, sinon tous les groupes, on ne se limite pas à un seul instrument de musique. Les frères Zanaray, eux, ont choisi de ne mettre en avant que les percussions. Selon les membres, nul besoin de guitare, de clavier... « Nos percussions les remplacent et s'intègrent naturellement au chant et à la danse », ont-ils fait savoir. Une formule qui, contrairement à ce que l'on pourrait penser, marche. Singulier, original mais surtout atypique, le mariage entre les percussions et les voix des frères Zanaray a quelque chose d'attrayant et d'inédit qui séduirait sans aucun doute tout mélomane et amateur de bonne musique. Car Ny Aina et ses complices de toujours valorisent autres choses à part leurs instruments de musique.

En perpétuelle évolution. Fiers de leur origine et animés par le désir de montrer une face autre de la musique malagasy, les gars de Zanaray percussions ont décidé de partager aux mélomanes leur passion pour les rythmes typiques de leur région d'origine, le Sud-Est de Madagascar. D'ailleurs, tous ceux qui assistent à leur concert sont sûrs de trouver leur bonheur. «On ne présente jamais le même spectacle. On fait toujours en sorte que le public ne s'ennuie jamais. On essaie d'apporter à chaque fois une touche personnelle, inédite. Une nouveauté ! ». Ce jeudi, tous ceux qui seront au Kudéta ne risquent donc pas de trouver le temps long.