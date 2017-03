Madagascar: Politique Nationale de la Jeunesse - Lancement officiel ce jour

L'atelier de mise en œuvre du Plan d'action quinquennal de la PNJ. (Photo Kelly)

Après plusieurs années de préparation, la Politique Nationale de la Jeunesse sera officiellement lancée ce jour au Carlton. Un travail de longue haleine depuis 2014 à travers des ateliers, des descentes sur terrain, des études de cas et des entretiens qui ont abouti à cette présentation.

Hier, c'était la dernière étape avant la cérémonie de ce jour. Le ministère de la Jeunesse et des Sports, les ministères concernés, les partenaires techniques et financiers à l'image de l'UNICEF, l'UNFPA, le PNUD et bien d'autres acteurs œuvrant dans la promotion de la jeunesse se sont rassemblés hier au Petit Palais de Mahamasina. Une occasion pour ces derniers de valider la politique de mise en œuvre de ladite PNJ et du plan d'action quinquennal, 2017-2021. « Une jeunesse malagasy compétente, engagée, solidaire et épanouie jouissant pleinement de ses droits et assumant ses devoirs de citoyen dans le cadre du développement durable de Madagascar ». Tel est l'objectif du ministère.

Implication. « La PNJ existe depuis 2004, mais, avec l'évolution de la situation, il faut la réactualiser au goût du jour. C'était depuis 2014 à Mandriambero que le processus a commencé. La PNJ a été déjà adoptée au sein du Sénat et de l'Assemblée nationale et avec le soutien du président de la République. Si auparavant la réalisation des projets dépendait à 90 % des partenaires techniques et financiers, cette fois, l'Etat va essayer de subvenir à 60% et les 40 % restants aux PTF » a affirmé le ministre de la Jeunesse et des Sports, Dr Jean Anicet Andriamosarisoa, hier, à Mahamasina. Il est à signaler que l'adoption de la PNJ a reçu la félicitation de l'ancien Secrétaire Général de l'ONU, Ban Ki Moon lors de son passage au pays en 2016. Comme le ministère considère les jeunes comme acteur principal du développement du pays, tous les directeurs régionaux sont dans la Capitale pour les impliquer davantage dans la réalisation et dans la mise en œuvre de la PNJ.