Madagascar: Ligue des champions - La CNaPS Sport garde espoir

Les supporters de la CNaPS avec le président de la Mutuelle Tex Randriamanantena

La CNaPS Sport a rejoint son centre de Vontovorona dès son retour de Garoua. Preuve si besoin est que l'équipe entend mettre tous les atouts de son côté pour arracher la qualification et remonter l'unique but du Coton Sport marqué à la 90e par Mahamat Harouna. Un missile qui allait se loger sous la barre transversale de Leda jusque là impérial.

La CNaPS Sport affiche un optimisme bon teint pour son match retour contre Coton Sport de ce samedi à Vontovorona. Pour cette dernière manche avec les matches de groupe, Njiva, un des meilleurs malgaches à Garoua, affirme une farouche volonté de marquer des buts.

Triple enjeu. Auteur d'un superbe tir qui allait directement sur la lucarne (83è), l'attaquant malgache placé légèrement en retrait du duo d'attaque Nisasexe et Bourahim, a envie plus que tout de se qualifier pour les matches de poule, là même où les sergents-recruteurs européens commencent à intervenir pour dénicher l'oiseau rare.

L'enjeu est donc double voire triple notamment cette volonté de la CNaPS Sport d'écrire une nouvelle page de son histoire mais aussi la possibilité de taper dans l'œil d'un recruteur sans oublier les primes conséquentes à ce niveau de la Ligue des champions.

La formation de la CNaPS Sport à Garoua. Accroupis et de gauche à droite Ronald, Toby, Rija, Mikka et Boura. Debouts de gauche à droite Tahiana, Niasexe, Lanto, Njiva et Ando

Et les chances d'aller plus loin sont réelles pour la CNaPS Sport. « Le Coton Sport n'est pas parfait car il y a des failles qu'on pourrait exploiter samedi », déclare le membre du staff technique Jeremia Randriambololona. Un optimisme partagé par l'entraîneur Tipe qui nuance un peu sa déclaration en confiant que « c'est jouable mais il faut que les joueurs soient plus appliqués et plus sérieux pour contrer les Camerounais qui tenteront de se mettre à l'abri en marquant dans les 15 premières minutes comme ils ont l'habitude de faire ».

Plus une foudre de guerre. Mais encore une fois, Coton Sport n'est plus la foudre de guerre qu'on a vu en finale de la Ligue des champions contre Al Ahly car après avoir connu des problèmes financiers il ne restait plus en son sein que deux attaquants étrangers dont le Burkinabe Romaric Pitriopa et le Nigérien Daouda Kamilou.

On notera aussi la belle prestation du gardien de Coton Sport mais aussi des Lions Indomptables des moins de 20 ans, Simon Omossola qui a réussi à sortir d'une claquette le tir de Njiva qui prenait la direction de la toile. Il s'agit de l'une des meilleures occasions malgaches avec celle raté par Ando (9e) qui a enlevé son tir devant une cage béante. Mais ce ne sera que partie remise et avec l'aide du public, CNaPS Sport sans aller jusqu'à qualifier la mission d'une remontada, est bien capable de marquer deux buts et d'empêcher les Camerounais de marquer grâce

Les défenseurs malgaches se mettent à trois avec Toby, Ando et Lanto pour harceler le porteur du ballon camerounais.