Afrique: Commission de l'Union africaine - Les chantiers du président

Moussa Faki Mahamat aura entre autres dossiers, l'autonomisation financière de son institution, la lutte contre le terrorisme et la consolidation de la démocratie.

«Nous avons une organisation dysfonctionnelle, dont la valeur pour nos Etats membres est limitée, qui a peu de crédibilité auprès de nos partenaires internationaux, et en laquelle nos citoyens n'ont pas confiance ». Ce constat peu reluisant fait par le président rwandais, Paul Kagamé en janvier dernier lors du 28e Sommet de l'Union africaine à Addis-Abeba en Ethiopie, repose sur une étude élaborée par neuf experts africains commis pour préparer un projet de réforme de l'Union africaine (UA). Ledit projet adopté en janvier dernier se décline en cinq points essentiels et vise à transformer l'organisation panafricaine en une institution plus efficace et autonome. Moussa Faki Mahamat, qui a officiellement pris fonction hier à Addis-Abeba, trouvera ce dossier sur sa table. Le nouveau président de la Commission de l'Union africaine sera attendu à la mise en application de la «Taxe Kaberuka» (nom du banquier faisant partie de l'équipe des neuf experts) sur les importations extra-africaines. De l'ordre de 0,2%, elle devra contribuer au financement du budget de l'organisation, dont les trois quarts dépendent des aides extérieures.

Elle devrait à terme apporter 1,1 milliard d'euros par an, soit un peu plus de 720,5 milliards de F, selon Claver Gatete, ministre rwandais de l'Economie et des Finances. Aujourd'hui, ce budget est de 707 millions d'euros, soit 463,085 milliards de F, prévus pour l'exercice 2016-2017, et repose à 73 % sur l'apport des donateurs étrangers. Le reste du budget est théoriquement à la charge des Etats membres, mais les retards et les défauts de paiement empêchent le bon fonctionnement de l'organisation. D'où l'avènement de cette taxe. L'ancien Premier ministre tchadien (2003-2005) devra aussi s'investir sur le chantier de la paix et de la sécurité, surtout que le continent dont il hérite de Nkosazana Dlamini-Zuma est en proie au terrorisme. L'Afrique étant devenue un terrain de chasse pour les terroristes de Boko Haram, al-Qaïda, Shebab et de l'organisation de l'Etat islamique. Du haut de ses 56 ans, Moussa Faki Mahamat mesure déjà l'ampleur de la tâche et se dit prêt à mouiller le maillot.