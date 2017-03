Madagascar: Jubilé - Njila, 40 ans d'histoire

Selon toujours l'organisateur, une quarantaine de titres seront au programme, et il n'y aura pas d'interprétation. Les tubes tels « Firaisankina », « Ianao ihany»... diffusés sur le petit écran donnent déjà un aperçu et un avant-goût de ce qui attend les spectateurs. Les mythiques chansons comme « Rivotra », « Ianao ihany », « Ilazao », et d'autres morceaux qui ont fait sa carrière, vont être revisitées. Comme à l'accoutumée, nostalgie et joie seront mélangées durant la prestation. D'ailleurs, les organisateurs restent assez peu loquaces quant aux prochaines apparitions de l'artiste, afin que chaque moment passé ensemble soit une rencontre émouvante.

40 ans de scène, ça se fête ! Et cela ne pouvait passer inaperçu. Comme annoncé, Njila fait son grand retour cette année, tout en célébrant ses 40 années de carrière musicale. Pour cet anniversaire, Richard Rakotoarisoa alias Njila présentera un spectacle rempli de souvenirs. Le rendez-vous est fixé pour le dimanche 9 avril 2017 au Palais des sports et de la culture à Mahamasina.

