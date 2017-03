Madagascar: Requête - Inhumer Monja Jaona au mausolée

Pour le RFD, « c'est, aussi, un moyen de revaloriser le mausolée, comme lieu emblématique de la République, où reposent pour l'éternité les grands hommes et femmes de la nation ». L'association souligne dans l'avant dernier paragraphe de sa lettre au Chef de l'État que sa « proposition, à la veille de la commémoration de nos héros, n'est qu'une modeste contribution à l'amélioration des pratiques politiques, à Madagascar, et au débat citoyen sur l'histoire de notre pays ».

La lettre de l'association soutient ainsi : « Nous vous présentons cette proposition comme symbole fort de cette commémoration, à cause de la personnalité de Monja Jaona (... ) qui est un grand patriote exemplaire, d'une conscience morale et d'une forte conviction, faisant partie des grands hommes de notre nation. De toute sa vie, il n'a pas cessé, de lutter contre le joug colonial, et de militer contre la famine, les inégalités et les injustices sociales ».

