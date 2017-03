Algérie: Plus de 96 affaires liées au braconnage enregistrées en 2016

Alger — Les brigades de la Gendarmerie nationale ont enregistré en 2016, plus de 96 affaires liées au braconnage d'espèces protégées, impliquant plus de 136 individus, révèle mardi un bilan présenté par le capitaine Laribi Medjahed du service de la prévention et de l'ordre public.

En marge d'un atelier de sensibilisation sur l'échange des informations liées au braconnage et commerce illégale d'espèces sauvages, le capitaine Laribi Medjahed a affirmé que plus de 96 affaires liées au braconnage de toutes les d'espèces protégée ont été traitées par la Gendarmerie nationale en 2016, "un chiffre en hausse comparativement aux années précédentes", a-t-il dit.

Durant l'année considérée, 14 affaires de pêche illégale ont été enregistrées conduisant à l'arrestation de 18 personnes au niveau des wilayas d'Annaba et El Taref, a indiqué le capitaine Medjahed.

Le même responsable a fait état du traitement de plusieurs affaires d'atteinte à l'environnement et au patrimoine forestier dans le cadre de la protection des espèces protégées ou celles objets de conventions internationales ratifiées par l'Algérie.

Douze individus de diverses nationalités (émiratis, saoudiens et koweitiens) ont été appréhendés pour atteinte à des espèces animalières protégées par le droit algérien et international dans des réserves naturelles classées par l'Etat et dans d'autres lieux, a-t-il ajouté.

Il s'agit de deux Emiratis, deux Saoudiens et deux Koweitiens arrêtés entre 2012 et 2016 et rapatriés vers leur pays d'origine après avoir été présentés à la justice et condamnés à des amendes.

Les régions relevant du 3éme Commandement régional de la GN (désert d'El-Bayadh et Benoud ainsi que Laghouat jusqu'aux limites géographiques des wilayas de Bechar et de Tindouf, ainsi que certaines régions de la wilaya d'Adrar), sont les régions les plus ciblées par les braconniers.