Congo-Kinshasa: La Cénco exhorte la Céni à éviter les erreurs du passé

Quant à la fiabilité du fichier électoral, Nangaa a dit que « la Céni n'a pas besoin d'un fichier consensuel, mais d'un fichier fiable », c'est-à-dire que chacun sache où il va voter et que son nom figure sur la liste électorale. Plus rassurant encore, le président de la centrale électorale a déclaré que « le fichier sera prêt au 31 juillet 2017 ; la Céni ne violera pas l'Accord, mais que chacun joue son rôle. »

Malgré les quelques observations relevées dans son rapport, la CEJP-Cénco rassure la centrale électorale de son engagement à ses côtés pour soutenir le processus électoral par sa contribution à travers l'éducation civique, l'observation électorale et la prévention des conflits électoraux afin de promouvoir un processus électoral crédible et apaisé qui devra sanctionner positivement la fin de la crise politique en cours.

Ces préoccupations de la CEJP-Cénco constituent, selon l'abbé Masenganda, une réelle inquiétude fondée sur le fait que le report des scrutins qui étaient attendus au plus tard au mois de décembre 2016, cause principale de la crise politique que la RD Congo traverse maintenant, est justifié par l'absence d'un fichier électoral fiable, crédible, étant donné que les listes électorales n'avaient pas été mises à jour depuis 2011.

Dans son rapport, la Cénco est tout de même préoccupée par l'évolution du processus électoral. « La recrudescence de l'insécurité dans plusieurs coins du pays risque de retarder l'opération de l'inscription des électeurs dans les aires opérationnelles 1, 2, 3 et 4. Il est donc plus qu'urgent que le gouvernement, la Céni ainsi que la Monusco collaborent étroitement pour la mise en place d'un plan de sécurisation des centres d'inscription situés dans les zones concernées par cette situation », peut-on lire.

La Mission d'observation électorale de la Commission épiscopale Justice et Paix de la Conférence épiscopale nationale du Congo (Cénco) a publié, hier mardi 14 mars, son rapport d'observation de l'inscription des électeurs au Nord-Ubangi. Le rapport ressort quelques points forts et des points à améliorer.

Dans un rapport portant sur 240 centres observés sur les 412 que compte la province du Nord-Ubangi, les observateurs de la Cénco ont observé l'administration électorale, les activités d'éducation civique et d'information des électeurs, le comportement des citoyens et des organisations de la société civile, le climat sécuritaire ainsi que l'opération d'inscription des électeurs proprement dite.

