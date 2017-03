« Tous ces acquis n'auront véritablement de sens qu'avec la mise œuvre effective de cet Accord qui doit se matérialiser par la signature de l'Arrangement particulier, la nomination du Premier ministre présenté par le Rassemblement et la mise en place du Conseil national de suivi de l'Accord et du processus électoral.

Il s'agit de l'interdiction formelle d'entreprendre ou de soutenir une quelconque initiative de révision et/ou de changement de Constitution pendant la période pré-électorale et électorale ; du non-renouvellement du mandat du président actuel qui a accompli ses deux mandats consécutifs constitutionnels ; de la préservation du pacte républicain de Sun-City ; de l'alternance démocratique qui est protégée et du retour à la normalité constitutionnelle assurée par la tenue des élections. Sans oublier la création de toute une institution, le Conseil national de suivi de l'Accord et du processus électoral, (CNSA), garante de la tenue des élections cette année.

Placée sous le thème central de la réaffirmation de l'identité et du rôle de la Dynamique de l'opposition dans le combat du peuple congolais pour l'alternance en RDC, la deuxième Convention de ce regroupement politique, ouvert hier mardi 14 mars à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Gombe, a permis à ses acteurs de porter des critiques et de réfléchir autour du bilan des activités déjà menées.

