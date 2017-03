Algérie: Coupe nationale militaire de judo - Domination totale de la 1e Région militaire

Les concertations régionales engagées pour informer et sensibiliser les populations sur le processus et… Plus »

Chaque équipe est composée de 5 athlètes dans les catégories de poids de moins de 66 kg, de moins 73 kg, de 81 kg, de moins de 90 kg et de plus de 90 kg.

Dix-neuf (19) équipes masculines et deux féminines, représentant les commandements des régions militaires des grandes unités et les structures de formation ont pris part à cette compétition de deux jours qui a eu lieu au niveau du complexe sportif de la 2ème Région militaire à Oran.

Trois athlètes médaillés de bronze au championnat du monde de judo qui s'est déroulée en 2016 en Suisse ont pris part à cette compétition, à savoir Haroun Kamel dans la catégorie des moins de 60 kg, Djeddi Oussama (moins de 73 kg) et Lili Mohamed (plus de 100 kg), a fait remarquer un inspecteur technique à la direction centrale du sport militaire, responsable de l'équipe nationale, le lieutenant-colonel Mellouki Chouffaik, annonçant la participation prochaine de l'équipe nationale militaire à plusieurs tournois internationaux de judo, dont celui qui aura lieu en septembre prochain en Mongolie.

Les deux ayant animé la finale de cette compétition, à savoir celles de la 1ère RM et de la 2ème RM chez les messieurs, sont composées d'athlètes de haut niveau qui évoluent en équipe nationale, a expliqué l'entraîneur national militaire, Abdelmalek Grioua dans une déclaration à l'APS, qui a relevé un bon niveau technique chez les messieurs et moyen chez les dames.

La cérémonie de remise des coupes et des médailles a été présidée par le chef d'état-major de la 2ème Région militaire, le général Saïd Boucenna, en présence d'officiers supérieurs des différents commandements des régions militaires, de la Gendarmerie nationale, des Forces terrestres, navales et aériennes et de la défense aérienne du territoire et des Ecoles supérieures des Forces spéciales, de l'Administration militaire, de l'Académie militaire de Cherchell et de la Garde Républicaine.

