Algérie: Six casemates, six bombes et deux canons détruits au Centre et dans l'Est du pays (MDN)

Alger — Six (6) casemates pour terroristes, deux canons de confection artisanale et six bombes, ont été détruits, mardi à Bouira, Boumerdès, Bordj Bou Arreridj et Skikda, par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), indique mercredi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP), ont détruit le 14 mars 2017 à Bouira, Boumerdès (1ème RM), Bordj Bou Arreridj et Skikda (5éme RM), six (6) casemates pour terroristes, deux (2) canons de confection artisanale et six (6) bombes", précise le MDN.

Par ailleurs, dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements de l'ANP, en coordination avec des éléments des douanes "ont appréhendé, à Oran, et Tlemcen (2éme RM), six (6) narcotrafiquants et saisi une importante quantité de kif traité s'élevant à 549,85 kilogrammes".

De même, un autre détachement de l'ANP "a arrêté à Bechar 3ème RM), quatre (4) narcotrafiquants et saisi une autre quantité s'élevant à 500 kilogrammes".

A Tamanrasset, In Guezzam et Bordj Badji Mokhtar (6ème RM), des détachements de l'ANP "ont saisi un camion, cinq (5) véhicules tout-terrain, (12) tonnes de denrées alimentaires, (3.800) litres de carburant, (17) détecteurs de métaux et (5) groupes électrogènes", tandis que d'autres détachements de l'ANP "ont mis en échec, près des frontières à El-Oued (4éme RM), des tentatives de contrebande (240.000) unités de produits pyrotechniques".

D'autre part, (39) immigrants clandestins de différents nationalités "ont été appréhendés à Oran, Tlemcen, Tiaret et Bechar", rapporte également le MDN.