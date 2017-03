Algérie: Une exposition de photographies dédiée à la femme inaugurée à Alger

Alger — La 5e exposition photographique internationale, une série d'œuvres d'une quarantaine de photographes représentant des portraits et des tranches de vies de femmes, a été inaugurée mardi à Alger.

Organisée à la galerie "Baya" du Palais de la culture Moufdi-Zakaria par l'association "Focus", l'exposition intitulée "Une image, une femme" propose des clichés de photographes, amateurs et professionnels d'Algérie et de six autres pays.

Des photographes algériens, une quinzaine parmi les participants, présentent des clichés de femmes rurales, déclinés en portraits de femmes nomades sous leur tentes, de bergères de l'Atlas saharien et de fermières immortalisés par Amel Mimouni, Nouar Hajaissa, ou encore Zahra Sobhi et suggérant la sagesse, l'espoir et le courage conjugués au féminin.

Outre la vie rurale, les objectifs de Harzallah Abada et de Kamel Elmerebi se sont, pour leur part, arrêtés sur des métiers d'artisanat comme le tissage, la vannerie et la céramique.

Plusieurs autres clichés proposent aux visiteurs un focus sur les tatouages et les costumes traditionnels de Kabylie, de l'Ahaggar, du Tassili N'Ajjer et de la région des Aurès, avec un clin d'oeil particulier à l'Imzad, un instrument de musique exclusivement féminin, et à la fête de la Sebiba, deux éléments classés au patrimoine mondial de l'humanité.

Des photographies de femmes sur des marchés populaires de pays africains sont également exposées par le Malien Moussa John et Oberdan Pagan d'Italie.

D'avantage intéressées par la photographie d'art, Dihia Gaci (Algérie), Irina Luchinetz (Argentine), et Sandrine Le Royer (France) proposent des œuvres présentant un savant jeu d'ombre et de lumière, d'effets miroir, de autres montages artistiques reproduisant le mouvement.

Créée en 2012 à Bejaia par un groupe de passionnés de la photographie, l'association "Focus" s'investit dans la promotion de cet art en organisant des ateliers de formation, des sorties photos et des échanges avec d'autres associations nationales et internationales.

L'exposition se poursuit jusqu'au 19 mars, avant d'entamer une tournée dans les villes de Bejaia, Biskra, Setif, Annaba, Bordj Bou Arreridj et Tlemcen, selon les organisateurs.