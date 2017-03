Afrique: Le pays, invité d'honneur de l'ABBW

Le Togo est l'invité d'honneur de l'Africa Belgium Business Week qui se déroulera du 18 au 20 avril à Genval (Brabant). Thème de cette 4e édition, 'L'Innovation en Afrique'.

Ce forum économique orienté B2B rassemblera des chefs d'entreprise, des décideurs politiques, des chefs de gouvernement venant d'Europe, d'Afrique et du reste du monde.

Cette manifestation est organisée par Africa Rise dont la mission est de stimuler les échanges économiques entre la Belgique et l'Afrique et de participer ainsi à l'émergence économique et sociale du continent.

Germain Meba, le président de la Chambre de commerce et d'industrie du Togo (CCIT) a annoncé sa présence. Et avec lui des ministres et des chefs d'entreprises.

Près de 1.000 participants sont attendus.