Afrique de l'Ouest: Séminaire sur l'Analyse de la Viabilité de la Dette - Comment mieux évaluer le risque de surendettement d'un Etat ?

La nouveauté dans cette session organisée en collaboration avec la Banque Mondiale et le FMI a résidé dans la participation de la Banque africaine de développement(BAD), représentée par M. Léonce Yapo, Economiste à ladite banque, qui a entretenu les participants sur l'importance accordée aux résultats de l'AVD dans les décisions de financements des bailleurs de fonds en général, et de son institution en particulier.

La phase théorique a permis aux participants de bénéficier de présentations générales sur les objectifs de l'AVD, son importance dans le cadre de la coopération avec les principaux bailleurs de fonds (le Fonds Monétaire International, la Banque Mondiale et la Banque Africaine de Développement) et son cadre d'analyse.

Cela est d'autant plus vrai que selon les formateurs, Mme Narcissa Balta, M. Louis Dicks-Mireaux, M. Ralph Van Doorn et M. Léonce Yapo, l'Analyse de la Viabilité de la Dette vise à guider les décisions d'emprunt des Etats de manière à aligner leurs besoins de financement sur leurs capacités actuelles et futures de remboursement de la dette.

