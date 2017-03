Mauritanie: Le FMI salue les mesures pour relancer la machine

Depuis janvier 2017 que nos 2000 tonnes de carottes ont atteint leur maturité et que nos agriculteurs (dont une… Plus »

« Les défis sont nombreux, notamment pour soutenir la croissance économique inclusive et la diversification, créer des emplois, réduire la pauvreté qui demeure un défi majeur malgré les progrès réalisés, et consolider les grands équilibres macroéconomiques tout en s'assurant que la dette externe reste soutenable à moyen terme», conclut le communiqué.

Toutefois, indique la même source, à l'instar des pays exportateurs de matières premières, la croissance est restée faible à un taux provisoirement estimé entre 1,5 et 2,1% et la dette externe a augmenté, quoiqu'à un rythme moins important, à 72% du PIB (excluant la dette passive due au Koweït).

Ces actions ont contribué à réduire les déséquilibres macroéconomiques : l'inflation est restée basse à 1,5% en moyenne, le déficit du compte courant de la balance des paiements a baissé à 16% du PIB (12% en excluant les importations du secteur extractif financées par des investissements étrangers) et les réserves de change se sont maintenues à 5 mois et demi d'importations des secteurs non-extractifs.

Selon un communiqué, les autorités mauritaniennes ont adapté résolument leurs politiques économiques aux circonstances difficiles qui perdurent depuis deux ans suite à la baisse des cours des métaux. Elles ont réagi en réduisant fortement le déficit budgétaire de plus de 3% du PIB en 2016, en mobilisant des prêts et dons extérieurs, et en utilisant le taux de change pour regagner en compétitivité.

