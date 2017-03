Sénégal: Diffusion des comptes extérieurs du Sénégal - Amadou Ba voit des signes encourageants

Pour le ministre de l'Economie et des Finances, comme en 2014, les résultats au titre de l'année des comptes extérieurs du Sénégal en 2015 sont tout aussi encourageants. En effet, le solde global de la balance des paiements est ressorti excédentaire de 160,5 milliards après 217,9 milliards en 2014.

Cette évolution résulte principalement du déficit du compte courant, en liaison avec l'atténuation continue du déficit du compte commercial ressorti à 1274,4 milliards FCFA contre 1383,2 milliards en 2014 et 1471,0 milliards en 2013.

A cet égard, souligne-t-il, il importe de relever que le déficit du compte courant rapporté au PIB s'est encore amélioré pour la quatrième année consécutive en s'établissant à 6,9% contre 8,8% en 2014, 10,4% en 2013 et 10,7% en 2012. Selon les estimations, il serait attendu à 5,7%, soit une baisse de plus de la moitié de son niveau en cinq ans.

En effet, la balance des paiements revêt une grande importance pour les décideurs de la politique économique et monétaire, dans un contexte de libéralisation des flux commerciaux et financiers et de crises économiques.

A l'occasion de cette édition, il est important de discuter des « évolutions et des perspectives du commerce extérieur dans les pays de l'UEMOA en 2015.

Il est d'autant plus important que les transactions en 2015, ont été effectuées dans un environnement économique international marqué par l'instabilité des marchés financiers et le repli des cours des matières premières de base.

La balance des paiements est un outil important d'aide à la décision. Elle constitue le reflet de la situation réelle d'un pays à économie ouverte, de sa capacité à entretenir des relations économiques et financières ordonnées avec le reste du monde. Elle permet, à un pays, son insertion dans les courants d'échanges internationaux, et reflète l'état et l'évolution de son besoin ou de sa capacité de financement.