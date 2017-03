Le Ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba a présidé hier, mardi 14 mars la… Plus »

«Il résulte d'une telle situation de pénuries d'enseignants dans le système, le recours systématique aux classes, à double flux et classe multigrades baptisées par euphémisme les classes spéciales dans lesquelles des enseignants sans formation spécifique sont à l'œuvre», a déclaré Amadou Diaouné. Non sans s'insurger contre le sort inquiétant des structures de formation CRFPE, FASTEF etc.

Autre point, c'est le système indemnitaire en particulier et le système de rémunération en général de la fonction publique. Si les conclusions de l'étude réalisée sur ce point ont fait l'objet de discussions, le Sudes souligne que leurs observations sur l'étude ne sont pas à l'ordre du jour. Or, insiste-t-il, «toutes les parties reconnaissent qu'il faut impérativement corriger les fortes disparités sur fond d'injustice dans l'allocation des indemnités».

Face à la presse hier, mardi 14 mars, le secrétaire général, Amadou Diaouné, et ses camarades ont pointé du doigt le manque de volonté du gouvernement dans le traitement des dossiers administratifs des enseignants. Il s'agit, notamment de l'acte d'intégration, du reclassement, de la validation d'avancement, de la mise en solde, du maintien en solde, et enfin le paiement des rappels de tous les ordres qui portent préjudice à des milliers d'enseignants.

