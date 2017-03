Sénégal: Genre - L'ONU lance une "plate-forme de champions" pour réduire les inégalités

Les femmes étant payées en moyenne 23% de moins que les hommes, l'ONU a lancé lundi un réseau de haut niveau pour réclamer l'égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

«Nous voulons un salaire égal aujourd'hui», ont déclaré l'actrice américaine, Patricia Arquette, et la médaillée d'or olympique et superstar du football, Abby Wambach, dans la salle de l'Assemblée générale des Nations Unies lundi soir lors du lancement de la 'Plate-forme des Champions pour une rémunération égale'.

Faisant partie de la Coalition mondiale des Nations Unies pour l'égalité des salaires dirigée par l'Organisation internationale du Travail (OIT) et l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes (ONU Femmes), cette plate-forme coïncidait avec la journée d'ouverture de la 61e Commission sur le statut des femmes (CSW) - le principal organe intergouvernemental mondial dédié exclusivement à la promotion de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Cette année, le thème de la CSW porte sur l'autonomisation économique des femmes dans un monde du travail en évolution.

«L'écart de rémunération entre les sexes reflète la position injustement amoindrie de nombreuses femmes dans la société et contribue à les y maintenir», a déclaré la Directeur exécutif de l'ONU Femmes, PhumzileMlambo-Ngcuka.

Soulignant les grands noms qui ont rejoint la Plate-forme qui, en plus de Arquette et de Wambach, rassemble des dirigeants des syndicats, de la société civile, de gouvernements, du secteur privé, et du cinema, Mlambo-Ngcuka a dit espérer faire de l'inégalité flagrante que subissent les femmes «une pensée du passé».

L'objectif de la Plate-forme est d'appeler à un soutien accru en sensibilisant de manière proactive les décideurs et les responsables politiques, précise un communiqué de presse concernant l'événement.

S'exprimant lors du lancement de la Plate-forme, Patricia Arquette a déploré que le fait que les femmes deviennent parfois invisibles si elles ne sont pas vues au-delà de la valeur des hommes avec qui elles sont.