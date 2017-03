Sénégal: Identité numérique - L'Union africaine lance DotAfrica Addis-Abeba

Le Ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba a présidé hier, mardi 14 mars la… Plus »

Le commissaire aux infrastructures et à l'énergie de la CUA, Dr. Elham MA Ibrahim, a commencé ses remarques liminaires en reconnaissant l'énorme contribution de l'équipe dotAfrica dirigée par Moctar Yedaly, Chef de la Division de la Société de l'Information, Infrastructure et Énergie, qui a travaillé sans relâche pendant les 8 dernières années depuis que les Etats membres de l'UA ont demandé à la commission de mettre en place ce nom de domaine africain.

Selon un communiqué, DotAfrica est le nouveau nom de domaine de premier niveau (TLD) pour le continent africain. C'est une initiative africaine créée par les Africains pour les Africains et le pour le monde des entreprises, des organisations et des personnes intéressées, associées et connectées à la communauté et aux marchés africains.

