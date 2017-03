Congo-Kinshasa: Élections générales - L'UDPS appelle à l'enrôlement de ses partisans

Au moment où l'on n'est pas encore tombé d'accord sur le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi et ses funérailles, beaucoup pensent que l'UDPS devrait lui faire honneur, en évitant ces querelles qui présagent un avenir sombre pour ce parti qui a fait ses preuves du vivant de son leader. L'enrôlement des partisans éviterait donc à l'UDPS l'erreur commise en 2005, lorsque le parti n'avait pas donné le mot d'ordre dans ce sens et n'avait prévu aucun candidat dans les différents scrutins. Tout en constituant une preuve sur sa volonté d'avoir des élections dans le pays, il lui permettra également d'avoir des électeurs pour élire les candidats qu'elle aura présentés.

Pour se convaincre de l'accomplissement des tâches, le secrétaire général de l'UDPS rappelle à ses collaborateurs au sein du parti qu'ils devront, à la fin de ces opérations, transmettre à son office un rapport lié à celles-ci. « Une fois ces opérations achevées dans vos circonscriptions respectives, vous avez, chacun, l'obligation de me faire parvenir sans tarder un rapport circonstancié s'y rapportant », a-t-il noté. Pendant que certaines personnes pouvaient croire que la mort du Sphinx de Limete consacrait également la liquidation de l'UDPS, cette détermination affichée par le secrétaire général Kabund-a-Kabund de survivre l'UDPS à son leader Tshisekedi rassure sur l'avenir de ce parti politique. À côté, une autre opinion continue à exprimer sa crainte face aux querelles liées aux ambitions des uns et des autres au sein de cette formation politique ainsi que de certains membres de la famille Tshisekedi, qui « auraient tendance à considérer que l'UDPS était leur patrimoine familial ».

Le secrétaire général de l'UDPS veut non seulement voir ses collaborateurs du parti et les populations de leurs circonscriptions respectives se faire enrôler mais également qu'ils soient des témoins dans les centres d'enrôlement, conformément à la loi électorale, pour prévenir toutes tentatives des fraudes.

