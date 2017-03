Congo-Brazzaville: Salubrité - L'école primaire « Les trois Martyrs » a été assainie

Nous allons continuer à apporter au fur et à mesure des solutions pour l'intérêt général», a-t-il promis. Ce citoyen de bonne volonté prévoit, entre autres, la réhabilitation des éclairages publics et le curage des rivières dans certains quartiers.

Notons que Fulbert Dzimbé n'est pas à sa première action à Lumumba, le 5 mars, il a mobilisé quatre camions à benne et deux chargeurs pour débarrasser la décharge du quartier Saint-Pierre qui se trouvait entre le CETM 12 Août et la cathédrale Saint-Pierre.

Même si on a tout nettoyé ici, il faut que la mairie vienne enlever ce bac et le mette à un lieu plus approprié. Même quand il est à moitié vide, les gens préfèrent jeter leurs ordures à terre. Ils ne réalisent pas qu'ils mettent les autres en difficulté», a-t-elle expliqué.

Copyright © 2017 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.