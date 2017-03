Sénégal: Autonomisation des femmes - Une soixantaine de vendeuses bénéficient des espaces « Ndugu »

Le Ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba a présidé hier, mardi 14 mars la… Plus »

«Ce fonds de garantie va permettre l'accès aux crédits aux jeunes et aux femmes et va remplacer l'apport de 1,5 % pour le GIE Siggil Jiguène et 2,5 % pour les jeunes que devraient donner aux bénéficiaires », a-t-il promis.

Pour le maire de la commune qui a accueilli ces cantines c'est un programme qui vient à son heure et que la commune de Rufisque Nord s'engage à accompagner en ouvrant une ligne de crédit pour soutenir les femmes et les jeunes entrepreneurs de son territoire.

Venue représenter le préfet du département, la sous-préfet Madjiguène Diagne Niang a estimé que ces cantines sont en phase avec «la vision politique du l'Etat du Sénégal de renforcement des capacités financières et d'amélioration des conditions de vie des femmes» en invitant par la même occasion la structure AfdisAgro à démultiplier ces tabliers dans le département et sur toute l'étendue du territoire national. Pour elle, la valorisation de ces espaces commerciales modernes dans les quartiers, constitue un grand pas pour l'émancipation de la femme.

Il s'agit entre autres de créer des emplois en accompagnant les femmes entrepreneuses du terroir dans le financement de leurs projets. En plus d'encourager les femmes vendeuses et de les valoriser, ces cantines participent à la modernisation du commerce des produits horticoles.

