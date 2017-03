Après la finale de la Can U20 perdue face en Zambie la finale, l'équipe nationale U20 a effectué hier, mardi 14 mars, le retour au bercail. Les Lionceaux sont arrivés à Dakar vers 14h 30 sans leur coach qui s'est rendu en Corée du Sud pour représenter le Sénégal au tirage au sort de la coupe du monde.

Les supporters venus de divers horizons ont pris d'assaut hier, l'aéroport de Dakar, à l'arrivée de l'équipe nationale U20 en provenance de la Can. Les Lionceaux ont été accueillis vers 14h 30 par le ministre de Sports, Matar Bâ.

«Quand on va en campagne et qu'on revient finaliste, c'est tout à fait normal que l'Etat soit là, à l'accueil de ses ambassadeurs qui se sont battus sur le plan sportif jusqu'en accéder en finale. J'ai tenu à les encourager et à les féliciter. J'ai demandé à ce qu'ils se concentrent parce qu'ils iront bientôt à la coupe du monde. Il faut l'avoir en ligne de mire, travailler davantage et continuer à satisfaire la population», a déclaré Matar Ba.

Mor Talla Nguer, un des Lionceaux qui disputait sa première campagne, estime que l'essentiel a été fait. «C'était une expérience formidable que j'ai vécue ensemble avec mes camarades. On était un peu déçu mais l'objectif a été atteint avec la qualification en coupe du monde. Je demande à mes camarades de se préparer d'avance pour une bonne coupe du monde».

Mbaye Diouf Dia et la pratique mystique

Concernant les pratiques mystiques qui se sont invitées lors de la finale contre la Zambie, Mbaye Diouf Dia, chargé de la Petite catégorie à la Fédération sénégalaise de football (Fsf) a tenu à expliquer : «c'est juste une bataille psychologique, environnemental mais, il n'y a rien d'autre. Je crois que les gosses étaient à leur 15ème match sans défaite.

Elle est venue au très mauvais moment. Nous regrettons ce qui s'est passé. C'était simplement un bracelet vert qu'il portait et qu'il a enlevé et vous l'avez vu sur la camera. Il y avait une camera fixée sur Joseph Koto et une camera fixée sur l'ensemble de nos joueurs, mais eux, ce qu'ils ont fait, les caméras ne les sortiront pas».