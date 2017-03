Congo-Kinshasa: L'Onu sollicite deux unités de police supplémentaires à Lubumbashi et Kananga

Un récent rapport de l'Onu redoute la situation politique et sécuritaire en RDC, à l'approche des élections. Pour le Secrétaire général Antonio Guterres, « deux autres unités de police constituées seraient nécessaires pour Lubumbashi et Kananga ».

Ce rapport qui fait particulièrement le point sur la situation politique et sécuritaire en République démocratique du Congo (RDC), rappelle les faits majeurs de derniers mois depuis décembre 2016. Il passe en revue la situation sécuritaire dans l'Est du pays et des nouvelles zones de violences dans les provinces du Tanganyika et le Kasaï. Mais également, le Secrétaire général des Nations Unies met l'accent sur l'effort de la Monusco pour faire face à ce nouveau défi.

Dans ce rapport, Antonio Guterres parle aussi de l'évolution de la situation au niveau régional, et aussi de la situation des droits de l'Homme notamment en 2016 qui, par rapport à l'année 2015, a vu une augmentation du nombre de violations des droits de l'Homme de 30%. Il n'a pas manqué d'évoqué l'effort entrepris dans le domaine de la protection de l'enfant et contre les violences sexuelles.

Modalités « plus souples, mobiles et dynamiques »

Ensuite, Antonio Guterres a fait des propositions d'aménagement de la Mission de l'Onu pour la stabilisation en République démocratique du Congo (Monusco) avec, entre autres, le transfert de certains employés de Goma vers Kinshasa. Il a parlé de la Force de la Monusco qui continue à adopter des modalités « plus souples, mobiles et dynamiques pour, explique-t-il, appuyer le principal objectif stratégique de la Mission, ce qui permettra de concentrer ses forces là où elles sont le plus nécessaires pour protéger les civils menacés de violences physiques ».

« Vue la menace croissante des violences liées aux élections ou à la situation politique, deux autres unités de police constituées seraient nécessaires pour Lubumbashi et Kananga. Cela permettrait à la Mission de mieux protéger les civils ainsi que le personnel et les locaux des Nations Unies en cas de violences... Et en plus 36 nouveaux véhicules blindés de transport de troupes seront nécessaires pour améliorer la mobilité des unités de police constituées existantes ou nouvelles », a estimé Antonio Guterres.

Le Secrétaire général précise dans son rapport que cela n'entrainera aucune augmentation du nombre de contingent sur le terrain. Par ailleurs, Guterres recommande au Conseil de sécurité des Nations Unies une prorogation du mandat de la MONUSCO pour un an jusqu'au 31 mars 2018.