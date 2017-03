Congo-Kinshasa: TGI-Gombe - Muyambo établit le caractère usurpateur d'Emmanuel Stoupis

« Bien plus, le TGI et le Tripaix/Athènes ont indiqué que Mme Vosnacis n'a laissé aucun lopin de terre en RDC. Comment alors Monsieur Emmanuel peut venir s'approprier tous les immeubles de tous les nommés Stoupis en RDC? », s'est interrogé Jean Claude Muyambo qui doute de la qualité de Emmanuel Stoupis à se plaindre devant les tribunaux en RDC.

En outre, l'immeuble Katebe a été récupéré par la Sonas avec notification à la Cour suprême de justice et au gouverneur de région de l'époque. C'est un immeuble qui n'appartenait plus jamais à Mme Vosnacis.

Dans la foulée, Muyambo a dit avoir engagé des avocats en Grèce qui ont saisi le tribunaux de Grande instance et de paix d'Athènes, qui ont établi qu'Emmanuel Stoupis n'a aucun rapport avec Monsieur Joachim Stoupis en rapport avec les immeubles de Kolwezi. C'est donc un usurpateur sur base du rapport établi par le Tripaix et le TGI/Athènes.

Muyambo a dit qu'il n'a jamais vendu un seul immeuble de Monsieur Stoupis. Entre celui-ci et son cabinet, il n'a existé qu'une procuration pour défendre M. Stoupis dans la récupération de ses supposés immeubles. Et le travail fait n'a jamais été payé en termes des honoraires.

