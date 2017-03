Congo-Kinshasa: Division I - Le play-off annoncé pour fin mars

Le FC Renaissance devra boucler contre Shark XI FC et l'AS V. Club devra matcher RCK. Ces reports étaient justifiés par le fait que V. Club et Renaissance devraient préparer leurs déplacements pour le compte des compétitions africaines interclubs de la Caf.

La phase des poules de cette 22ème édition de la Linafoot connaît trois zones de développement. A savoir la zone Ouest, Est et Centre-sud. Au niveau de la zone Ouest, les choses marchent plutôt bien parce qu'on connaît déjà les trois qualifiés pour la phase décisive. Il s'agit de l'AS V. Club, DCMP et FC Renaissance du Congo. Dans cette zone, il ne reste que deux matches en retard.

Pour éviter toute perturbation sur le calendrier du play-off qui devra être élaboré d'ici peu, le président Jeff Kapondo, confirme que tous les matches en retard devront prendre fin au plus tard le 20 mars. C'est dans l'optique de ne plus perdre du temps et d'arriver à faire jouer les deux manches du play-off.

