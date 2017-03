Sénégal: Stephane Dumas entraineur des lions - «Les joueurs ont en tête les systèmes et les tactiques»

«Avec l'aide de Dame Diouf, nous travaillons dans la même direction. On communique énormément. Ce n'est comme avec Porfirio où il y a le sélectionneur et les assistants. Mais, on travaille en équipe». «Les joueurs ont en tête les systèmes et les tactiques. Il faut se replonger dans le bain de l'équipe nationale. On n'a pas beaucoup de temps. On a un groupe élargi. On verra s'il y a des ajustements entre les deux tournois, on le fera ».

Stéphane Dumas n'a pas manqué de saluer les efforts fournis par certains expatriés pour rallier la sélection. «Concentrons-nous sur les joueurs présents qui ont fait des efforts pour se libérer alors qu'ils sont pris par leur clubs qui sont en train de jouer la montée ou les play off. Ils ont tous des objectifs très concrets.

C'est difficile pour ces clubs de perdre des joueurs importants comme Antoine Mendy, Mansour Kassé», note-t-il, tout en faisant remarquer que «les joueurs sont tous en forme et il y a aucun souci physique qui a été signalé». Parmi les expatriés figurant dans la liste des 14 joueurs, il faut relever que Lamine Samb (France) et Maodo Nguirane n'ont pas été autorisés par leur club à disputer la manche retour du tournoi de la zone 2 à Dakar.

ANTOINE MENDY AILIER DES «LIONS» : «Concentrons nous d'abord sur nous même, sur nos points forts»

«On est en sport et on n'a pas besoin d'avoir une idée sur les autres parce que l'on manque de temps. On doit se focaliser sur nous et mettre en place ce que nous avons fait depuis l'année dernière avec les entraîneurs. C'est-à-dire notre philosophie.

Il faut partir à Bamako avec notre état d'esprit. Il ne faut pas se focaliser sur les autres adversaires, à savoir quels joueurs ils ont ou pas. Concentrons nous d'abord sur nous-mêmes, sur nos points forts et à partir de-là, ça va marcher».

«Je ne me base pas personnellement sur le passé. Je vis le présent et je me fixe sur le futur. C'est vrai qu'il ne faut pas oublier ce qui s'est fait au tournoi précédent de la zone 2. Je pense qu'il faut s'en servir pour continuer».

«Aujourd'hui, il faut des actes. Je préfère que l'on juge ce qui se fait sur le terrain».