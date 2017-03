Sénégal: Kolda - Emeutes entre conducteurs de motos Jakarta et Policiers

Le Ministre de l'économie, des finances et du plan Amadou Ba a présidé hier, mardi 14 mars la… Plus »

Pendant ce temps, à l'hôpital régional, les blessés sont bien pris en charge, selon Dr Faye des urgences. Le conducteur de Jakarata, Boubacar Baldé et sa cliente Assanatou Diallo bénéficient d'«une prise en charge optimale» au niveau du Centre hospitalier régional de Kolda où ils sont admis depuis avant-hier nuit (lundi, ndlr), rassure l'autorité sanitaire. Des discussions se poursuivent pour ramener le calme et ouvrir une enquête pour que cela n'arrive plus.

Il s'en est suivi des jets de pierres partout et certaines écoles délogées. Les choses se poursuivront lendemain (mardi matin). Le commissariat est envahi par une foule, le trésor défiguré et l'hôtel de ville caillassé. Ici, les vitres volent en éclat. Les commerçants baissent rideaux.

