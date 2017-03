Plus de 5000 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été libérées des mains du groupe… Plus »

Face à ces créateurs de la richesse, le Premier ministre, chef du gouvernement, Philemon Yang s'est voulu rassurant sur la détermination des pouvoirs publics : « Les efforts menés par le gouvernement ont un objectif : faciliter la création et le développement des entreprises privées, les rendre plus compétitives afin de susciter la croissance économique et la multiplication des emplois », a-t-il tenu à faire savoir.

Les opérateurs économiques ont présenté des pistes de solutions par la voix du président de la Chambre de Commerce, d'Industrie, des Mines et de l'Artisanat (CCIMA). Christophe Eken a fait état de la nécessité de l'informatisation du registre de commerce, engager la réforme foncière en vue de faciliter l'accès de la terre aux investisseurs, la mise en place de points de paiement électronique, la création des tribunaux de commerce qui devraient rassurer un peu plus les investisseurs.

Le communiqué final sanctionnant lesdits travaux a d'ailleurs clairement indiqué les différentes attentes des opérateurs économiques qui n'ont pas manqué de souligner l'importance de la rencontre d'avant-hier, qui intervenait après le sommet extraordinaire des chefs d'Etat de l'Afrique centrale que le Cameroun a abrité le 23 décembre 2016 à l'initiative du président Paul Biya. Comment faciliter le commerce extérieur dans un environnement où il est de plus en plus question de la diversification de l'économie ?

