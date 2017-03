Cameroun: Financement des petits producteurs - 176 milliards de F accordés en 11 ans

Plus de 5000 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été libérées des mains du groupe… Plus »

« L'un des gros défis qui nous interpelle est le recouvrement des crédits octroyés. Nous voulons aussi pouvoir donner des crédits à des taux d'intérêt les plus bas possibles. Les taux d'intérêt actuels se situant entre 8 et 12% l'an », a expliqué Justin Bomda.

En gros, la 18e session du comité de pilotage ouverte hier vise à évaluer le niveau de réalisation des missions du projet. Justin Bomda, coordonnateur national du PAD-MC²/MUFFA a rappelé que ces dernières consistent en l'octroi de crédits de groupe, en l'achat et la distribution des inputs, l'appui à la commercialisation des produits agricoles, le financement des coopératives, les partenariats avec les agro-industries et l'accompagnement des autres projets du MINADER.

En effet, selon le ministre de l'Agriculture et du Développement rural (MINADER), Henri Eyebe Ayissi, qui présidait les travaux, « le projet PAD-MC2 a été lancé pour faire face au problème de financement des activités agricoles et aider les populations à se regrouper, à promouvoir l'épargne ».

