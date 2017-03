Cameroun: Goût de France 2017 - Les chefs camerounais aux fourneaux

Plus de 5000 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été libérées des mains du groupe… Plus »

Il s'inspire d'Auguste Escoffier qui initiait en 1912 les "Dîners d'Epicure" : le même menu, le même jour, dans plusieurs villes du monde et pour le plus grand nombre de convives », révèlent ses organisateurs. Le 21 mars prochain, ils seront donc à nouveau aux fourneaux.

« Goût de France veut valoriser l'art de vivre à la française, les produits du terroir et plus largement, promouvoir la destination France à l'international.

A Yaoundé, les restaurants choisis sont : « Cosy Pool », « Hôtel Mérina », « La Terrasse », « Le Pachy », « Munch Jazz », « Le club municipal ». A Douala, les représentants camerounais sont « Le C' », « Le Wouri » et « Starland ». Enfin, « Zingana » à Bafoussam.

2000 restaurants, 150 ambassades et plus de 70 écoles de formation. A ces chiffres associés à l'opération culinaire Goût de France/Good France, il faut désormais ajouter 11, comme le nombre de participants issus du Cameroun. Ils sont de Yaoundé, Douala, Kribi et Bafoussam, et seront de la grand'messe de la cuisine française, le 21 mars prochain.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.