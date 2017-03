Cameroun: Garoua - Trois adolescents se noient dans la Benoué

Plus de 5000 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été libérées des mains du groupe… Plus »

Suite à ce drame, les parents des victimes ont interpellé les autorités de la place en leur demandant d'avoir aussi un œil sur ces loisirs réputés dangereux auxquels se livrent de plus en plus les jeunes.

Le corps de la jeune Houpenwou Fotso Olive quant à lui, ne sera retrouvé que 24 heures plus tard, par des pêcheurs. Et ce, à environ 3 kilomètres du lieu où s'est produit la noyade.

Alertés, des riverains et quelques témoins de la triste scène se sont jetés à l'eau dans l'intention de sauver les jeunes gens. Il était trop tard. Ils ne réussiront qu'à repêcher de l'eau les corps inertes des deux jeunes hommes, à savoir Djénornodé Judicaille et Maïdoum Kalep.

Ne maîtrisant, comble de malheur, pas les techniques de sauvetage en matière de noyade et de surcroît, entrainés par des courants d'eau vers la partie profonde du fleuve, les deux et la jeune fille ont trouvé la mort par la suite.

