Cameroun: Ventes aux enchères - Arnaques au port de Douala

Plus de 5000 personnes, dont des femmes et des enfants, ont été libérées des mains du groupe… Plus »

Il soutient que les ventes aux enchères ne sont d'ailleurs pas bénéfiques à l'Etat, ni à l'économie. « Il est toujours mieux que les importateurs payent les droits de douanes et libèrent l'espace, toute chose qui concourt à rendre le port encore plus compétitif ».

Certains ont pu payer, mais plus de 400 conteneurs sont restés et effectivement mis en vente aux enchères publiques », explique-t-on du côté du PAD. Depuis janvier, des plannings de vente sont régulièrement communiqués au public à travers les médias.

Pour mémoire, les responsables de la douane ont publié en décembre 2016 une liste d'environ 800 conteneurs et véhicules en souffrance sur la plateforme portuaire de Douala et devant faire l'objet de ventes aux enchères.

Dans un communiqué rendu public vendredi dernier, il assure que « depuis un certain temps, les personnes mal intentionnées organisées en réseaux multiplient les astuces et subterfuges pour arnaquer les hauts responsables de la République et les opérateurs économiques, en leur promettant l'acquisition, à des conditions préférentielles, des véhicules de luxe en souffrance dans les services des douanes au PAD ».

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 700 articles par jour provenant de plus de 150 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.