Algérie: Bouquet d'émissions diffusées en continu par la radio algérienne sur la wilaya déléguée d'El-Meghaier

El — Un programme de diffusion en continu consacré à la wilaya déléguée d'El-Meghaier (170 km à l'Ouest d'El-Oued) a été lancé mercredi et se poursuit jusqu'à minuit par la Chaine-1 de la Radio algérienne.

Placée sous signe "La wilaya déléguée, consolider la démocratie participative et favoriser la création de richesse", cette journée d'information entre dans le cadre d'un programme de diffusion en continu sur les wilayas déléguées du Sud du pays, à l'initiative de la Radio algérienne, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales, ont indiqué les organisateurs.

Deuxième initiative du genre, après celle dédiée à la wilaya déléguée d'El-Menéa (Ghardaïa), cette activité radiophonique comporte de nombreuses émissions relatives au développement local, ainsi que d'autres à caractère social, culturel, juvénile et sportif.

La radio a amorcé son programme aujourd'hui par la diffusion d'une émission intitulée "espace familial" qui s'intéresse à la présentation du patrimoine socioculturel, aux potentialités touristiques et aux traditions populaires du terroir, tels que les métiers, les plats culinaires et les costumes traditionnels, richesses de la wilaya déléguée d'El-Meghaier qui comprend huit communes.

Le plateau du journal de la radio a accueilli le wali délégué, Belkacem Messaoudi, qui a mis en relief les différents projets de développement accordés à cette collectivités, notamment dans les domaines de l'habitat, de l'emploi et de l'investissement agricole et industriel.

Dans le même sillage, une conférence a été organisée avec des représentants du ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales et des directeurs délégués de divers secteurs, sur la situation actuelle du développement dans les communes de Still et Oum-Tiour comme exemples, en plus de la diffusion d'un reportage sur la pisciculture et l'habitat dans la commune de Djamaâ.

Le programme compte aussi d'autres émissions s'articulant autour de différents thèmes, dont le rôle des élus locaux pour attirer l'investissement, surtout en ce qui concerne l'exploitation des gisements de sel dans la région, et les dispositifs de soutien à l'emploi des jeunes.

Une émission sur les caractéristiques urbanistiques de la région, coïncidant avec la célébration de la journée arabe de la ville, est également projetée dans ce même cadre qui offre aussi l'occasion pour débattre des perspectives de développement de l'activité sportive.